При поддержке Министерства науки и образования 5 декабря в Бакинском Экспо-Центре стартовал «Международный Азербайджанский фестиваль STEAM 2022» (SAF 2022). Как сообщает haqqin.az, в церемонии открытия фестиваля приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, чиновники и депутаты.

Сам фестиваль организован в формате конкурса по 10 номинациям, а также включает выставки инновационных проектов по одной категории. Всего право на участие в SAF 2022 завоевали 1312 человек из 350 команд. Из них 127 иностранцев и 442 гражданина Азербайджана. Первые представляют Турцию, Великобританию, Швецию, Эстонию, Узбекистан, Казахстан и Туркменистан.

Заявленной целью фестиваля является популяризация образования на основе платформы STEAM, развитие навыков 21 века среди студентов, выявление и налаживание связей между творческими, подкованными в цифровых технологиях студентами и студентами, а также изучение международного опыта в области инноваций и цифровизации.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе мероприятия заявил, что образование меняется или должно меняться во всем мире. Необходимо подготовить будущее поколение к этим вызовам и реалиям. Азербайджанское образование, сотрудники и студенты прошли долгий путь за 5 лет.

«Сейчас STEAM является неотъемлемой частью азербайджанского образования. Центры STEAM создаются во всех наших регионах. STEAM – это первые шаги будущего образования Азербайджана. Участников этого фестиваля в два раза больше, чем в прошлом году. Образование будущего – это первый шаг, сделанный сегодня. В прошлом году фестиваль охватил только Азербайджан, а в этом - проходит на международном уровне», - сказал министр.

Руководитель проекта Играр Назаров сообщил, что проект «STEAM Азербайджан» охватил 318 школ, 22 центра и 100 тысяч 305 учащихся с 2019 года по сегодняшний день. К 2026 году планируется увеличить количество студентов до 280 тысяч. Из 350 команд, участвующих в фестивале, 198 представляют Баку, 125 – регионы, 27 – 7 зарубежных стран.