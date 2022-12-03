Определились еще шесть чемпионов Азербайджана по дзюдо

На чемпионате Азербайджана по дзюдо завершились индивидуальные соревнования. В последний день личного первенства разыгрывались медали в трех весовых категориях у мужчин и женщин.

В результате чемпионами стали: Нурлан Османов (73 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Джамал Гамзатханов (свыше 100 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (свыше 78 кг).

Всего в чемпионате участвовали 363 дзюдоиста и дзюдоистки из 68 клубов, обществ и спортивных организаций страны. В общекомандном зачете 1-е место занял «Нефтчи», 2-е – «Атилла», 3-е – Judo Club 2012.