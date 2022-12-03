По данным Минобороны Великобритании, если в марте у российской авиации было до 300 вылетов в день, то сейчас их количество исчисляется десятками, отмечает The Insider.

В британском военном ведомстве считают, что Россия могла потерять более 60 самолетов, включая потери прошлой недели - истребитель-бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25.

Самолеты стали реже вылетать из-за высокой угрозы со стороны украинских ПВО, ухудшения погоды и ограничений летного времени, говорится в сводке.

В британской разведке полагают, что уровень российских наземных атак будет низким в условиях плохой погоды зимой из-за того, что тактика наземных атак полагается на визуальную идентификацию и неуправляемые боеприпасы.

Эксперты американского Института изучения войны пишут, что маневренность украинских военных будет зависеть от погодных условий этой зимой. В ISW отмечают, что зима - лучшее время для механизированных боевых действий и, скорее всего, украинские силы готовятся воспользоваться мерзлой местностью, чтобы передвигаться с большей легкостью, чем в осенние месяцы.

Способность Украины сохранить военную инициативу и развить динамику текущих оперативных успехов будет зависеть от того, продолжат ли украинские силы проводить активные контрнаступательные операции зимой 2022–2023 года, говорится в отчете ISW.