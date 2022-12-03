Азербайджанская федерация гребли на каноэ и гребле продолжает восстанавливать традиции гребли в Азербайджане. Федерация, организующая показательные выступления гребцов в регионах, в этот раз провела пробный заплыв на Каспии.

В ближайшее время Федерация планирует организовать различные учебно-тренировочные сборы и соревнования по гребле на Каспийском море, в результате чего данный вид спорта в Баку станет более популярным и доступным для молодежи. Учитывая, что в столице проживает больше людей, этот шаг сыграет важную роль в формировании будущего состава национальной сборной.

Следует отметить, что греблей в Азербайджане профессионально занимаются с конца 1930-х годов - именно в Каспийском море. Уже в 1933 году были открыты 3 яхт-клуба.