ЕС готовит девятый пакет антироссийских санкций

Очередной, девятый по счету, пакет европейских санкций против России может затронуть до 180 физических и юридических лиц в технологическом и финансовом секторах, а также в медиа, пишет Bloomberg.

Как сообщили источники издания, ограничения могут быть введены «достаточно быстро» - в преддверии заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе, отмечает The Moscow Times.

Евросоюз также планирует ввести ограничения на ввоз в Россию технологий и компонентов, которые Москва использует в военных целях. Эта мера прорабатывается на фоне участившихся сообщений о применении РФ в боевых действиях в Украине иранских беспилотников, в которых, согласно отчетам, используются американские и европейские компоненты. Москва и Тегеран отрицают использование иранских дронов в Украине.

Также в рамках нового набора мер планируются дальнейшие ограничения, направленные на сферы услуг и инвестиций, российские СМИ и финансовый сектор.