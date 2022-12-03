Зеленский: Украина не получала разведданных о вторжении России

Киев не получал разведданных по поводу предстоящего вторжения России. Несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, конкретные материалы никто не показал. Такое заявление президент Украины сделал в интервью Financial Times. Ранее стало известно, что газета назвала украинского президента Человеком года.

"Никто не показывал нам конкретных материалов, что это будет с того или иного направления", - указал Зеленский.

Отмечается, что Зеленский накануне вторжения в Украину неоднократно пытался дозвониться до российского президента Владимира Путина, хотел сказать, что это будет "большой ошибкой, большой трагедией", но российский лидер не отвечал на его звонки.

"Мы воюем против сумасшедших людей", - говорит Зеленский о российском руководстве. Он считает, что Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, иначе война просто возобновится позже.