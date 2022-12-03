Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:12

По мере приближения 16 декабря в администрации президента Джо Байдена возрастают опасения, что Конгресс не примет пакет чрезвычайной помощи Украине в размере 38 миллиардов долларов. Законодатели, похоже, готовы перенести этот вопрос на рассмотрение нового состава Конгресса, который приступит к исполнению своих обязанностей в начале января. К 16 декабря закончится пакет военной помощи, принятый Конгрессом в сентябре этого года. И если не будет принято решение о новых масштабных поставках оружия, Украина окажется в довольно тяжелой ситуации.

«У нас еще нет никакого плана», - цитирует Politico генералов Пентагона и представителей оборонных предприятий. Сотни их, собравшихся в минувший уик-энд на ежегодный Reagan National Defense Forum, носящий, как понятно, имя Рональда Рейгана, констатировали: Америка и ее союзники не полностью готовы к отражению вызова, который представляет собой война в Украине. «В ходе конфликта расходуется немыслимое количество вооружений и боеприпасов, - говорит Майк МакКорд, один из руководителей бюджета Пентагона. - Мы не ожидали такого и готовимся к сокращению поставок». Министр армии США (командующий сухопутными войсками) Кристин Вормут говорит на форуме, что десятки тысяч снарядов к 155-ти миллиметровым орудиям в Украине расходуются почти сразу, как только они поступают туда. По ее данным, к весне США смогут отправлять в Украину 20 тысяч снарядов, но чтобы увеличить это число, потребуется время - в США смогут производить до 40 тысяч таких снарядов лишь к весне 2025 года. МакКорд объясняет, что пандемия коронавируса и внезапное вторжение России в Украину «делают невозможным, чтобы у вас было все, что нужно вовремя».

На проблему полупустых складов Пентагона и неспособности быстро нарастить производство вооружения накладывается пересменка в Конгрессе с весьма неопределенным предстоящим ходом обсуждения поставок при республиканском большинстве в Палате представителей. До этого в течение десятка лет Пентагону было крайне невыгодно довольствоваться краткосрочными контрактами, которые не повышали уровни расходов предыдущих лет и которые отказывали военному ведомству в разработке новых современных видов вооружений. Но в этом году с учетом постоянных поставок вооружений Украине годовой, вместо временного, контракт, называемый yearlong continuing resolution (или сокращенно СR), может быть огромной головной болью для Пентагона, поскольку сейчас следует отвечать на все новые вызовы быстро и не долго чесать в затылке. Например, может быть задержано расширение индустриальной базы для производства поставляемых в Украину гаубиц М777 и танков Abrams, которые США уже готовы вроде бы начать передавать Киеву. Этот годовой контракт не только застопорит поставки Киеву, он задержит и приоритетные планы Пентагона в военно-космической сфере. Например, может быть задержано введение в строй широко анонсированного нового бомбардировщика - невидимки В-1 Raider, способного нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. ВВС США запросила на финансовый год 2023 года 1,8 миллиарда долларов на В-1, однако, по годовому контракту, эта сумма может быть сокращена до 108 миллионов. А в минувшую пятницу министр обороны Ллойд Остин под фанфары объявил, что этот самолет взлетит в воздух уже в будущем году.