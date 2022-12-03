В Армении не помышляют о выходе из ОДКБ
Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.
«Мы никогда не делали заявлений о выходе из ОДКБ, мы говорили о том, что ОДКБ покидает регион, мы этим очень обеспокоены. Складывается впечатление, что территория Армении не имеет равного стратегического значения для ОДКБ, в то время как пристальное внимание уделяется восточноевропейскому региону и Центральной Азии», - заявил в ходе совместного заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и 15-го пленарного заседания ПА ОДКБ в понедельник Симонян, слова которого приводят армянские СМИ.