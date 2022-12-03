Байрамов: Лачинский коридор используется не по назначению

Азербайджан высоко оценивает роль России в нормализации отношений Азербайджана и Армении, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Байрамов отметил, что важнейшим фактором для нормализации отношений между Баку и Ереваном является полное исполнение трехсторонних заявлений, чему, однако, мешает ряд обстоятельств: армянские вооруженные формирования не выведены окончательно с территории Азербайджана, по-прежнему сохраняется минная опасность.

Байрамов отметил, что на территории Азербайджана были обнаружены 2700 мин, произведенных Арменией в 2021 году, что свидетельствует о том, что Лачинский коридор используется не по назначению.