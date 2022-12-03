Nar провел мероприятие для детей с нарушением слуха
По случаю Международного дня инвалидов, 3 декабря, для детей с нарушением слуха был организован инклюзивный спектакль театра кукол. Спектакль, поставленный сказочницей и блогером Айтадж Гамбаровой, с большим интересом посмотрели дети с нарушениями слуха и речи, а также другие дети, присоединившиеся к мероприятию.
В мероприятии, которое проходило при участии педагога языка жестов, приняли участие более 50 детей.
Основная цель мероприятия – привить детям чувство взаимной заботы через веселье и социализацию. Cпектакль «Говорящие картинки» прошел в детском читальном зале книжного магазина LİBRAFF.
Следует отметить, что интеграция людей с нарушениями слуха и речи в общество является основным направлением и целью проекта стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar. Видео выступления, которое состоялось в рамках проекта «Сделаем этот мир сказкой», будет размещено на сайте jestdili.az для просмотра всеми детьми.