Воздушная тревога в Украине

В Украине в понедельник, 5 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога. Граждан предупреждают об угрозе ракетных ударов, пишут местные СМИ.

Так, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях, а также в находящихся под контролем Киева частях Запорожской и Херсонской областей.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий призывает жителей запастись водой и зарядить гаджеты из-за угрозы ударов по объектам энергетики.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что российские крылатые ракеты уже в воздухе.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщает, что россияне запустили ракеты и просит жителей области пройти в укрытия.