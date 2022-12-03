Байрамов допустил переговоры с Арменией до конца года

Третий раунд переговоров по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном может пройти до конца года, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

«Третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что до конца текущего года представляется возможным провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора», - заявил Байрамов.