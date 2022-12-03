В Росприроднадзоре назвали основную версию гибели тюленей на Каспии

Удушье из-за выброса природного газа рассматривается в качестве основной версии причины массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Да, действительно, ученые высказывают именно это предположение. Пока это основная версия», - приводят ее слова российские СМИ.

Радионова отметила, что результаты проб будут получены к концу недели, но в настоящее время загрязнения водной акватории и каких-то острых отравлений у животных ученые не фиксируют.

Ранее в Минприроды Дагестана сообщили, что в минувшие выходные на побережье Каспийского моря в Дагестане были обнаружены останки мертвых тюленей в количестве 2500 особей.