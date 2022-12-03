Икрам Нур, автор haqqin.az 15:56

Тегеран в тупике. С середины сентября продолжаются протесты, и правительство ничего не может с этим поделать. Традиционная ставка иранских властей на то, что «побунтуют и разойдутся», откровенно не срабатывает. Да, протестная активность сместилась на периферию – в Иранский Курдистан и в Иранский же Белуджистан. Но! Впереди 7 декабря, День иранских студентов, начавшаяся сегодня всеобщая забастовка. И счет общества к иранской власти в количестве 471-го погибшего за время протестов, включая сюда 64 несовершеннолетних и еще 18 210 арестованных, дальнейшая судьба которых непонятна.

Главная проблема Тегерана заключается в том, что на улицы вышли люди, которые иранской власти совершенно непонятны - поколение, родившееся между 1997 и 2012 годами, так называемые «зумеры» или «дахейе хаштад» и «дахейе навад». Они никогда не были «идеальной исламской молодежью», ничем не отличаясь от молодежи западной и шокируя клерикальный истеблишмент. При всех драконовских мерах иранского блокирования интернета они умеют смотреть и каналы MTV, да и западная кинопродукция для них доступна – всегда можно обратиться к «фильми», как называют в Иране поставщиков западных фильмов, который быстро и недорого привезет на дом флешку с соответствующей кинопродукцией. 78,5% иранцев старше 18 лет пользуются запрещенными в Иране социальными сетями и приложениями для обмена сообщениями, такими как Facebook, Twitter и YouTube. И то, что они там видят, ну никак не соотносится с официальной идеологией Исламской Республики Иран.

Есть мир Интернета – и есть иранская серая реальность: репрессии, бесхозяйственность, коррупция и отсутствие перспектив. Повезет – станешь третьим или четвертым помощником продавца в магазине за нищенскую плату. Если и на это удачи не хватит, то ты на обочине жизни, с гроша на грош, а вся твоя радость – доза наркотика. И такая дихотомия для 60 процентов иранского населения - как раз то количество, которое составляет молодежь. Это им про «скрепы» и ценности Исламской революции рассказывать? Тем, кто во время пандемии испытал шок, когда Али Хаменеи отказал им в западных вакцинах? Или когда консервативный истеблишмент выжигал электоральное поле, чтобы обеспечить приход к власти Раиси и других политиков, страшно далеких от современности? «Новое поколение смелее, потому что ему нечего терять. И более жестокое, потому что оно больше пострадало», - сказал в беседе с автором этих строк иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи. И вот что интересно – родители поколения зумеров практически единодушно поддерживают своих детей в этих настроениях. «За мужество рожденных в 80-е!», - пишут они в твиттере. «Клянусь Богом, Иран никогда не видел такого мужественного поколения. Отныне кто бы ни говорил против поколения Z, я буду бить их по лицу», поддерживают их другие.