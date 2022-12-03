Байрамов о правах карабахских армян

Азербайджан гарантирует проживающим в Карабахе армянам те же права, что и другим гражданам, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Москве по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Азербайджан неоднократно заявлял, что гарантирует, что население армянского происхождения, проживающее в Карабахском регионе, будет иметь те же права и свободы, что и все граждане Азербайджана, подчеркнул он.