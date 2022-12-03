Подоляк предложил Кремлю «изучать астрономию»
Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вскоре после сообщений о взрывах на российских авиабазах под Саратовым и Рязанью посоветовал Кремлю «изучать астрономию».
«Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета», - написал он в понедельник в твиттере.