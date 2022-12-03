Индийский суд не позволил признать человека Богом

Верховный суд Индии в понедельник отказался рассмотреть петицию с требованием объявить некого Шри Шри Тхакура Анукул Чандру Параматмой (в индуизме - высшая духовная сущность, первооснова всех вещей и феноменов), постановив, что каждый гражданин страны имеет право выбирать своего собственного Бога. Об этом сообщает hindustantimes.

Отмечается, что автора петиции оштрафовали на сумму в 100 тыс. рупий (около 1200 долларов США).