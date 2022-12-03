США перебросили Abrams в Польшу

В порту польского города Гдыня идет разгрузка военной техники для 1-й пехотной дивизии армии США. Среди транспортных средств находятся танки M1 Abrams. На борту корабля Integrity прибыло около 700 машин различных типов, в том числе танки M1A2 Abrams, сообщают зарубежные СМИ.

По данным источника, прибытие в Польшу такого количества американской боевой техники связано с развертыванием программы Atlantic Resolve, которая началась еще в 2014 году и направлена на усиление восточного фланга НАТО.

По имеющейся информации, на борту корабля Integrity, прибывшего в Польшу, кроме танков Abrams находятся танки Bradley, бронетранспортеры М113, другие боевые машины и грузовики. На протяжении следующих двух недель эта техника будет вывозиться из порта поездами и грузовиками на военные базы, расположенные в разных местах Польши.

Следующая партия американских бронемашин прибудет в Гдыню в январе 2023 года. «Это будет еще более крупный транспорт, чем сейчас - на нем прибудут около двух тысяч машин», - говорится в сообщении.