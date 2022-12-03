Генеральный директор производственного объединения ПО «Азеригаз» SOCAR Руслан Алиев провел прием граждан в Мингячевире, сообщает пресс-служба ПО.

Прием состоялся по поручению президента Азербайджана, в соответствии с графиком, составленным в связи с проведением приема граждан в регионах руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления.

На встрече были заслушаны обращения жителей Мингячевира и Евлаха. Часть запросов была решена на месте, часть – направлена в соответствующие ведомства.

Письменные обращения по вопросам, требующим изучения, были зафиксированы и даны указания по их исполнению в соответствии с требованиями законодательства. Граждане, пришедшие на прием, поблагодарили главу страны и руководство SOCAR за оказанное им внимание.