Тумсо Абдурахманов жив?

В Шведской полиции не подтвердили информацию об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова.

«Полицейское управление не может подтвердить информацию или дать дополнительные комментарии по ситуации с Тумсо Абдурахмановым», – сообщила в ответе на запрос Aftonbladet представительница полиции София Хеллквист.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. В 2015 году он покинул Россию, по его словам, после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Блогер получил статус политического беженца в Швеции. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с ИГИЛ. В 2020 году в квартиру Абдурахманова в Швеции проник мужчина и ударил его молотком по голове. Блогер сумел отобрать у него молоток и вызвать полицию. В 2021 году нападавший по имени Руслан Мамаев получил 10 лет лишения свободы (позднее срок был увеличен на два года). Его пособнице Эльвире Шапиаевой, которая помогла ему проникнуть в квартиру, дали восемь лет.