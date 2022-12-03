Чавушоглу пожелал Армении образумиться
Армения, удерживая земли Азербайджана под оккупацией в течение 30 лет, увидела, что не сможет достичь стабильности, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Но мы, Турция и Азербайджан, протянули руку мира. Азербайджан предложил всеобъемлющий мирный договор, а обсуждения должны быть ориентированы на результат. Иншаллах, и Армения тоже образумится и воспользуется транспортными коридорами, которые будут проходить и по ее территории».
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