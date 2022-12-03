Асадов встретился с помощником Путина фото
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил в понедельник на встрече с помощником президента России Игорем Левитиным двустороннюю повестку, сообщили в Кабинете Министров страны.
«На встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных связей между Азербайджаном и Россией в различных сферах. Также были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня азербайджано-российского взаимовыгодного партнерства», - говорится в сообщении.
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