В России запретили митинги у школ, больниц и вокзалов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российские СМИ отмечают, что, согласно изменениям, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения. Кроме того, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

В настоящее время в России запрещено проводить митинги только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Новый закон также предусматривает, что в случае необходимости каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ».