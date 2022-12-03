Индийские генералы: военный план Путина провалился... Пример - Азербайджан они о нас
Принципы ведения современных войн и вопросы, связанные с применением новых военных технологий, обсудили на панельных дискуссиях, организованных в Чандигархе – административной столице индийских штатов Пенджаб и Харьяна. Как сообщают индийские СМИ, в ходе обсуждений был рассмотрен опыт российско-украинской и азербайджано-армянской войн. В дискуссиях приняли участие армейские генералы.
Харвиджай Сингх, генерал-майор из Корпуса связи индийской армии (в отставке), выступавший в качестве модератора панельной дискуссии, отметил, что использование украинцами беспилотников Switchblade и дронов-камикадзе было одним из ярких моментов продолжающегося конфликта.
Генерал рассказал, что украинцы интегрировали военные системы связи в гражданские модули и сделали возможной параллельную работу этих двух систем. В результате ВСУ получили значительное преимущество в области коммуникаций. При этом он подчеркнул, что в украинской армии всё же сохраняется нехватка радиоэлектронных боевых комплексов.
Генерал-майор Раджеш Пушкар – офицер бронетанкового корпуса, который в настоящее время служит командиром пехотной дивизии Западного командования, высказал мнение, что бросок россиян по типу блицкрига провалился в первые дни начатой ими «спецоперации». Пушкар добавил, что Россия зря не пошла на воздушно-наземное наступление.
«Это не было провалом военной операции. Это был военно-политический просчёт. Просто 60-70 батальонных групп, въезжающих в страну и пытающихся сменить режим, — весьма грубая ошибка», — подчеркнул он.
Генерал Харвиджай Сингх добавил, что большинство российских солдат представляли себе вторжение в Украину в качестве продолжения военных учений, проводимых в Беларуси, и считали, что противостоять им будет некому.
«Только когда по ним был открыт огонь, они поняли, что находятся на войне, и начали сдаваться», - сказал Харвиджай Сингх.
Другой генерал индийской армии, Бриг Бхатнагар, являющийся командиром фортификационной бригады, заявил, что надежда на решающую роль техники в исходе сражения чрезвычайно мала. По его словам, влияние технологий на ход войны можно будет увидеть в будущем, после их подлинной интеграции в боевую тактику.
«Есть определенные тенденции, которые указывают вектор развития, который задает технический прогресс. Суперсолдат - больше не научная фантастика. Такие есть у Китая и США. Украинцы купили готовые перехватчики радиосвязи, которые теперь с большим эффектом используются для перехвата российских сообщений», — сказал он.
Комментируя использование дронов в продолжающемся конфликте, генерал-майор Пушкар отметил, что они впервые были применены израильтянами во время войны Судного дня.
«А в армяно-азербайджанской войне 75 процентов техники, потерянной армянами, приходится на долю азербайджанских беспилотников», — добавил Пушкар.
Он подчеркнул, что дроны — очень недорогой способ нападения.
«Дрон с небольшой полезной нагрузкой может нанести значительный ущерб. На первом этапе войны россияне были сбиты с толку атаками украинских беспилотников. На втором этапе наступления украинские беспилотники сбивались российскими системами ПВО. На третьем этапе русские сами применили беспилотники иранского производства», - отметил индийский генерал.