Харвиджай Сингх, генерал-майор из Корпуса связи индийской армии (в отставке) , выступавший в качестве модератора панельной дискуссии, отметил, что использование украинцами беспилотников Switchblade и дронов-камикадзе было одним из ярких моментов продолжающегося конфликта.

Принципы ведения современных войн и вопросы, связанные с применением новых военных технологий, обсудили на панельных дискуссиях, организованных в Чандигархе – административной столице индийских штатов Пенджаб и Харьяна. Как сообщают индийские СМИ, в ходе обсуждений был рассмотрен опыт российско-украинской и азербайджано-армянской войн. В дискуссиях приняли участие армейские генералы.

Генерал рассказал, что украинцы интегрировали военные системы связи в гражданские модули и сделали возможной параллельную работу этих двух систем. В результате ВСУ получили значительное преимущество в области коммуникаций. При этом он подчеркнул, что в украинской армии всё же сохраняется нехватка радиоэлектронных боевых комплексов.

Генерал-майор Раджеш Пушкар – офицер бронетанкового корпуса, который в настоящее время служит командиром пехотной дивизии Западного командования, высказал мнение, что бросок россиян по типу блицкрига провалился в первые дни начатой ими «спецоперации». Пушкар добавил, что Россия зря не пошла на воздушно-наземное наступление.

«Это не было провалом военной операции. Это был военно-политический просчёт. Просто 60-70 батальонных групп, въезжающих в страну и пытающихся сменить режим, — весьма грубая ошибка», — подчеркнул он.

Генерал Харвиджай Сингх добавил, что большинство российских солдат представляли себе вторжение в Украину в качестве продолжения военных учений, проводимых в Беларуси, и считали, что противостоять им будет некому.

«Только когда по ним был открыт огонь, они поняли, что находятся на войне, и начали сдаваться», - сказал Харвиджай Сингх.

Другой генерал индийской армии, Бриг Бхатнагар, являющийся командиром фортификационной бригады, заявил, что надежда на решающую роль техники в исходе сражения чрезвычайно мала. По его словам, влияние технологий на ход войны можно будет увидеть в будущем, после их подлинной интеграции в боевую тактику.