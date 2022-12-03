Медведев обещает «подгулявшим бюргерам» «невообразимые» цены на нефть

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем стиле прокомментировал вступление в силу потолка цен на российскую нефть. По его мнению, нефть с рынка не пропадет, но вот с ценами будет происходить «невообразимое».

«Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Что, кстати, точно никто не знает»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, ограничение цен на российскую нефть не принесет ничего хорошего для конечных потребителей, которых он сравнил с «толпой подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду».

«Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студёной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть – утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть»,— мечтает Медведев.

Далее он советует бюргерам запастись «шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась».

Сегодня, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставки нефти по морю из РФ в Евросоюз (ЕС). Также введен потолок цен на энергоносители со стороны стран ЕС, G7 и Австралии: он установлен на уровне $60 за баррель. Сырье дороже установленной ценовой планки нельзя страховать и перевозить.