Президент России Владимир Путин лично осмотрел Крымский мост, который был поврежден в результате взрыва. Глава российского государства проехал по мосту за рулем автомобиля Mercedes-Benz.

«Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния»,— прокомментировал Владимир Путин поездку, его слова приводят российские СМИ.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли четыре человека, два автомобильных пролета частично обрушились, семь топливных цистерн железнодорожного состава воспламенились. Российские власти обвиняют в случившемся украинские спецслужбы, официальные лица Украины свою причастность к взрыву отрицают.

После взрыва на мосту Россия нанесла серию массированных ракетных ударов по Украине.