«Отказались сдаваться в плен»: подробности гибели грузинских бойцов у Бахмута

Несколько дней назад украинские СМИ сообщили о гибели добровольцев из Грузии, попавших в окружение под Бахмутом в Донецкой области, где идут ожесточенные бои.

Основатель и командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили рассказал украинским СМИ, что погибшие грузинские добровольцы воевали в составе добровольческого батальона «Карпатская Сечь».

«Грузинские добровольцы погибли... под Бахмутом. Ребята попали в окружение. Они отказались сдаваться в плен... Русские накрыли их тяжелым огнем из артиллерии. За время войны в Украине погибло уже 33 добровольца из Грузии...», - сказал Мамулашвили.



Командир «Грузинского национального легиона» заметил, что после гибели грузинских бойцов еще больше добровольцев из Грузии приедут воевать против России: «Грузия знакома с ситуацией, которая сейчас развернулась в Украине. Грузинское общество поддерживает Украину и сочувствует всем украинцам».