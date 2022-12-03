Согласно информации, 5 декабря состоялся рабочий визит министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Москву. Министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в двустороннем и расширенном формате с участием делегаций.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по итогам визита министра Джейхуна Байрамова в Москву.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Россией, в том числе вопросы сотрудничества в экономике, образовании, транспорте и других сферах, а также нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, выполнение Трехсторонних заявлений.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение высоким уровнем диалога и тесных контактов между Азербайджаном и Россией.

Глава МИД Азербайджана также проинформировал о мирной повестке в рамках нормализации отношений с Арменией и шагах, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период. Он выразил обеспокоенность в связи с попытками Армении замедлить процесс, невыполнением ею обязательств по Трехстороннему заявлению, в частности, по пунктам 4 и 9, а также неполным выводом армянских военных с азербайджанских территорий, препятствованием работе по открытию всех коммуникаций.

Говоря о минной опасности на освобожденных территориях, министр Байрамов подчеркнул, что обнаружение на территории Азербайджана мин, произведенных в Армении в 2021 году, указывает на серьезное нарушение ею своих обязательств, что наносит ущерб мирному процессу.

Предметом обсуждения также стал вопрос незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

После встречи в расширенном составе между министерствами иностранных дел Азербайджана и России был подписан план политических консультаций на 2023-2024 годы.

Затем с участием министров состоялась церемония гашения специальным штемпелем почтовых марок, посвященных 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. Был представлен второй том новоизданного сборника документов, подписанных Азербайджаном и Россией.