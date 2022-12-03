Россия выпустила сегодня по Украине 70 ракет

Командование Воздушных сил Украины объявило, что в понедельник россияне в ходе очередного массированного удара по украинской инфраструктуре выпустили 70 ракет, более 60 из которых были сбиты.

По информации Воздушных сил Украины, 38 крылатых ракет Х-101 и Х-555 были выпущены с восьми самолетов из районов Каспийского моря и Волгодонска, 22 крылатых ракеты "Калибр" - с кораблей Черноморского флота, еще десять крылатых ракет Х-22, Х-59 и Х-31П - с самолетов из района Черного моря.

"В сумме сбито более 60 ракет оккупантов", - отрапортовало командование Воздушных сил.