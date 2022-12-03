В рамках празднования 30-летия восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной в здании «Азерпочты» состоялась церемония гашения юбилейной марки, на которой изображены узоры в стиле петриковской росписи и помещения Дворца Шекинских ханов. Это стало своего рода символом культурного богатства двух народов и их духовной близости. Так написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей фейсбук-странице.

«На протяжении веков почтовая марка была традиционным символом связи людей, поколений и эпох. Мы оставляем первые тридцать лет украинско-азербайджанского сотрудничества в памяти истории и с чувством вдохновения открываем новые страницы нашего общего будущего!», - отметил украинский дипломат.

Посол Каневский поблагодарил председателя «Азерпочты» Афгана Джалилова и его команду за помощь в реализации данного проекта.