Российскому оппозиционеру запросили 9 лет колонии. Он указал на «дрожащие руки прокурора»

«Яшин, руководствуясь мотивом политической ненависти, сообщил ложные сведения о действиях ВС РФ в городе Буча. Сторона обвинения считает его вину полностью доказанной, на что указывает лингвистическая экспертиза и показания свидетелей», — сказал прокурор.

Адвокат оппозиционера Мария Эйсмонт сказала, что обвинение так и не представило доказательств. Яшин также выступил на суде. «Я обратил внимание не на срок, а на дрожащие руки прокурора Белова», — сказал он, отметив, что пытался быть объективным во время эфира, на котором говорил о событиях в Буче, и лишь хотел «докопаться до правды».

Дело Яшина начали рассматривать в суде 28 ноября. По версии обвинения, оппозиционер во время стрима в YouTube «сообщил» зрителям, что российские военные убивали мирных жителей украинской Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти. Илья Яшин — один из немногих российских оппозиционных политиков, кто принципиально отказался покидать Россию после начала войны в Украине, отмечает Moscow Times.