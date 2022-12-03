В AQTA продолжают внедрять передовые технологии

К импортно-экспортным операциям добавлены новые электронные сервисы с целью развития системы цифрового управления AQTA, оптимизации и оцифровки внутренних процессов управления с применением инновационных решений, обеспечения гибкого и эффективного управления, рассказали haqqin.az в агентстве.

Нововведения включают в себя инновационные решения в направлении обеспечения прозрачности, одновременно дополнительно оптимизируя деятельность хозяйственных субъектов и оказывая им поддержку в этой сфере. Изменения позволяют полностью перевести на электронные рельсы ряд услуг, связанных с выдачей сертификатов и разрешений.

В перспективе также планируется подготовить несколько новых модулей в связи с реализацией Государственной программы по обеспечению безопасности пищевых продуктов в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы.