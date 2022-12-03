Украинский генерал: Суровикин изменил тактику России

Назначение Сергея Суровикина командующим Объединенной российской группировкой войск в войне в Украине изменило тактику российской армии — она увеличила количество ракетных ударов и штурмовых отрядов. Об этом украинским СМИ сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, на восточном фронте сегодня очень напряженная ситуация, россияне атакуют подразделения Вооруженных сил Украины ежедневно.

Также Сырский заявил, что у российской армии сейчас есть неплохо подготовленные танкисты, некоторые подразделения пехоты и летчики армейской авиации.