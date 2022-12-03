Россия будет продавать Пакистану нефть с 40%-ной скидкой

Россия будет продавать Пакистану нефть, бензин и дизель с дисконтом, заявил министр нефтяной промышленности Исламской Республики Мусаддик Малик по возвращении из поездки в Москву.

Он не сообщил размер дисконта и других параметров договоренности и не уточнил, будет ли цена ниже определенного западными странами потолка в $60 за баррель, передает Reuters. Но еще на прошлой неделе, во время переговоров Малика с российским правительством, оно отказывалось идти навстречу Пакистану.

Исламабад стал просить скидку на нефть еще летом. В конце июня министр финансов Мифтах Исмаил заявлял, что предыдущее правительство направило в Москву письмо с предложением закупать ее дешевле, чем на рынке, но не получило ответа. На прошлой неделе пакистанская делегация, посещавшая Москву с 29 ноября по 1 декабря, просила предоставить скидку в 30-40%, сообщило пакистанское издание The News со ссылкой на источники. Однако российская сторона заявила, что ничего не может сейчас предложить Пакистану, так как все объемы законтрактованы для поставок крупнейшим клиентам.

Министерство энергетики России пока не комментировало вопрос о скидке на нефть для Пакистана, отмечает Reuters.

На пресс-конференции Малик сказал, что хотел бы поздравить общественность с успешным визитом в Россию, передало The News в понедельник. Он назвал его «более успешным, чем мы ожидали».