В Министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча министра генерала-полковника Закира Гасанова и руководящего состава ведомства с находящейся в Азербайджане с рабочим визитом делегацией во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, на встрече присутствовали начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Муса Авсевер, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Аттила Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, другие официальные лица.