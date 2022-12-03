Гасанов и Акар обсудили военные учения у границы с Ираном фото
В Министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча министра генерала-полковника Закира Гасанова и руководящего состава ведомства с находящейся в Азербайджане с рабочим визитом делегацией во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, на встрече присутствовали начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Муса Авсевер, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Аттила Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, другие официальные лица.
Закир Гасанов отметил развитие азербайджано-турецкого военного сотрудничества, подчеркнул важность дальнейшего расширения проводимой в этом направлении работы.
В то же время Хулуси Акар отметил, что стратегический союз между двумя странами опирается на дружественные и братские отношения.
На встрече была отмечена особая значимость совместных учений «Братский кулак», проводимых в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией. Были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также вопросы региональной безопасности.