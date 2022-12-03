Разведка Украины о взрыве на российском аэродроме

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыв на российском военном аэродроме Энгельс, заявил, что за происходящее на территории России ответственность несет правительство этой страны.

"Могу разделить со всей страной хорошие новости, когда у террористов что-то горит, это не может не вызвать позитива. Тем более когда горят какие-то аэродромы и места базирования стратегических бомбардировщиков, которые убивают мирных людей", – приводят украинские СМИ слова Юсова.

Представитель ГУР добавил, что подробности инцидента украинские власти смогут раскрыть уже после победы над Россией. "Сегодняшние события – очередной признак деградации их, в том числе и военной инфраструктуры. Остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", – отметил Юсов.