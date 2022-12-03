Российские войска будут пропускать транспорт в Карабах через рентген-сканер
Российскими миротворцами рассмотрена возможность установки рентген-сканера в Лачинском коридоре.
«В целях недопущения ввоза в зону ответственности РМК запрещенных предметов, российскими миротворцами рассмотрена возможность установки на посту рентген-сканера для досмотра въезжающих транспортных средств. Осуществление контроля грузов спланировано силами специалистов РМК», - пишут армянские СМИ.
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