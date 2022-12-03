ЧМ-2022: Хорватия одолела Японию в серии пенальти

На чемпионате мира по футболу в Катаре сыгран еще один матч 1/8 финала. Встречались сборные Японии и Хорватии. Впервые на нынешнем чемпионате дело дошло до серии пенальти.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1. На 43-й минуте Дайзен Маеда вывел японцев вперед. На 55-й минуте Иван Перишич сравнял счет.

Ну, а в серии пенальти японцы точно пробили лишь один удар из четырех и проиграли со счетом 1:3.

Хорватия сыграет в четвертьфинале с победителем пары Бразилия - Корея. Эта игра начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.