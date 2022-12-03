Россия подтвердила гибель военных и обвинила Украину

22:15

Утром в понедельник, 5 декабря, СМИ сообщили о взрывах на двух российских военных аэродромах. Вечером Минобороны России заявило, что аэродромы были атакованы беспилотниками, в результате чего погибли трое военнослужащих. Согласно заявлению российских военных, за нападением стоит Украина, передает BBC. "Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области", - заявили в Минобороны РФ.

Эти беспилотники, согласно заявлению российского ведомства, были перехвачены российскими ПВО, однако в результате падения обломков получили смертельные ранения трое военных, также была повреждена обшивка корпуса двух самолетов. The New York Times пишет, что представитель Министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности, заявил изданию, что Пентагон видел доказательства взрыва на базе "Энгельс". Российские телеграм-каналы отмечали, что взрывы произошли почти синхронно, и предполагали, что это могла быть украинская диверсия. Украина официально свою причастность к произошедшему не подтверждала. Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".