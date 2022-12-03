Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова

Интерпол отказался экстрадировать в РФ журналистов Александра Невзорова, Александра Солдатова, бывшего полицейского Олега Кашинцева и блогера Веронику Белоцерковскую, которых в России преследуют по статье о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК). Meduza пишет, что об этом сообщается в письмах МВД и Генпрокуратуры РФ.

В документах говорится, что международный Интерпол счел преследование по этой статье политическим.

Также отмечается, что в уголовном законодательстве стран, в которых, по версии российских властей, находятся преследуемые, нет аналогичной статьи.