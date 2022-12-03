США тайно переделали переданные Украине HIMARS

США втайне внесли изменения в конструкцию передаваемых Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы из этих установок нельзя было запускать ракеты дальнего действия, сообщило в понедельник The Wall Street Jounral со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

Издание, ссылаясь на источники, отмечает, что таким образом администрация президента США Джо Байдена хотела снизить риски эскалации войны с Россией. В США опасаются, что Украина может перестать выполнять свое обещание не наносить удары по территории России оружием, предоставленным Вашингтоном.

WSJ отмечает, что в Пентагоне отказались комментировать модификации, которые, по словам официальных лиц США, касаются их аппаратного и программного обеспечения. "Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, предоставленных союзникам и партнерам. Соединенные Штаты по-прежнему привержены предоставлению Украине возможностей, необходимых ей для противодействия российской агрессии", — сказал официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Белый дом, который, по словам источников в администрации, принимал участие в принятии ключевых решений по вооружениям в отношении Украины, отказался от комментариев. Также от комментариев WSJ отказались и украинские военные.

Издание напоминает, что ранее США также отказались предоставить Украине беспилотники Grey Eagle MQ-1C из-за опасений Пентагона, что они могут быть использованы для ударов по целям в России.