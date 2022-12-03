В Украине пообещали хорошие новости от Генштаба

Вооруженные силы Украины уже находятся недалеко от Кременной (город в Луганской области, захвачен РФ в апреле 2022 года), заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, добавив, что стоит ждать хороших новостей от Генштаба.

По словам Гайдая, Кремль поставил российским военным задачу захватить Бахмут. Из-за этого они пытаются оккупировать все населенные пункты между ним и Лисичанском.