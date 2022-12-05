В Белом доме отреагировали на новые ракетные удары по Украине

Российские удары по Украине в понедельник, 5 декабря, являются напоминанием о жестокости президента России Владимира Путина. Так на ракетные обстрелы отреагировал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает The Guаrdian.

"Последние ракетные удары со стороны России – это очередное напоминание миру о жестокости президента России Путина", – подчеркнул Кирби.

Он также затронул тему ограничения цен на российскую нефть и подчеркнул, что это решение не должно повлиять на долгосрочные цены на энергоносители.