Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и Европы

Саудовская Аравия в январе снизит цены на большинство сортов нефти для покупателей в Азии и Европе, однако для США цены останутся неизменными второй месяц подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Saudi Aramco.

Таким образом, стоимость основного сорта Arab Light в следующем месяце упадет на $2,2 за баррель.

Решение Aramco принято на следующий день после того, как ОПЕК+ – группа из 23 стран, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией – решила сохранить добычу сырья на прежнем уровне.