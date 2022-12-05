Молдова отказывается от российского газа

Молдова с декабря временно отказывается от поставок газа из России, полностью перенаправив получаемые объемы в Приднестровье, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну, пишут российские СМИ.

Министр добавил, что теперь ответственность за расчеты перед российским газовым холдингом будет лежать на Приднестровье и газораспределительной компании «Молдавская ГРЭС».

По словам Спыну, Молдова накопила в газотранспортных системах Украины и Румынии газ на два месяца потребления и продолжает закупки.