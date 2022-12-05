Зеленский: с Россией нельзя подписывать никаких договоров

Новый массированный ракетный удар России по Украине свидетельствует, что любые договоренности с этим государством невозможны, сказал в своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, нынешней ракетной атакой Россия "отметила" очередную годовщину подписания Будапештского меморандума.

"Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-то из элементов безопасности других означает новую войну. Поэтому и нужно принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, придем к этому", - цитируют Зеленского украинские СМИ.