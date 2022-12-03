Гарибашвили обвинил оппозицию в отправке грузинских бойцов в Украину

Представители оппозиции Грузии набирают и отправляют граждан страны воевать в Украину, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его мнению, оппоненты хотели бы «получить политические дивиденды от гибели граждан Грузии», пишет «Настоящее время».

«Человек погиб на войне, а некоторые лицемеры, я должен назвать это так, фальшивые политики, продажные политики пытаются получить какие-то политические дивиденды. Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников, с начала войны в Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители «партии войны» забирают в Украину наших сограждан», – отметил Гарибашвили в своем обращении.

Гарибашвили также отметил, что «благодаря разумной политике властей «второй фронт» в Грузию перенести не удалось, несмотря на многочисленные попытки». «Если бы сейчас оппозиция была у власти, она превратила бы Грузию в полигон», – подчеркнул он.

В воскресенье, 4 декабря, стало известно о гибели шестерых грузинских добровольцев в боях под Бахмутом Донецкой области. По словам основателя и командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили, погибшие грузинские добровольцы воевали за Украину в составе батальона «Карпатская Сечь». «Ребята попали в окружение. Они отказались сдаваться в плен оккупантов. Русские накрыли их тяжелым огнем из артиллерии. За время войны в Украине погибло уже 33 добровольца из Грузии...», – отметил Мамулашвили.