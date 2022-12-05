Турецкие F-16 на учениях в Азербайджане видео
Боевые самолеты F-16 ВВС Турции принимают участие в совместных турецко-азербайджанских учениях в Азербайджане. Соответствующими кадрами поделилось Министерство национальной обороны Турции.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения, сообщило ранее в понедельник Минобороны Азербайджана. Учения, проводимые с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции, охватывают Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.
Azerbaycan’da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tatbikatı’na Hava Kuvvetlerimiz de F-16 uçakları ile katılım sağlıyor. @wwwmodgovaz#MSB pic.twitter.com/vvGlkFUNbO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2022