Отдел информации 00:48

3 декабря в городе Сикар, штат Раджастхан (Индия), в ходе 24-часовой полицейской операции были схвачены киллеры, застрелившие Раджу Тета – одного из главарей индийской мафии. Операцию можно считать весьма успешной, поскольку индийская полиция, как правило, славится своим бессилием в отношении организованных преступных группировок. Напомним, что убийство Раджу Тета было поручено другому индийскому гангстеру – Рохиту Годаре, «засевшему» в Азербайджане и возглавляющему преступный синдикат «Лоуренс и Голди». О своей причастности к убийству он сам заявил на своей страничке в Фейсбуке, где, помимо прочего, сообщил, что данное убийство было совершено из мести, потому что ранее Раджу Тет и его банда убили двух авторитетных членов группировки Годары.

Gang war in Sikar, Rajasthan.

Gangster Raju Theth shot dead.

Earlier Raju Theth had enmity with the Anandpal gang, according to sources currently Anandpal gang and Bishnoi gang were together.

Sikar police is investigating the matter. pic.twitter.com/ZLkkcNshRH — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) December 3, 2022

Индийские СМИ сообщают, что задержаны четверо киллеров, застреливших Раджу Тета на пороге его собственного дома, и еще один человек, принимавший участие в организации убийства. Все киллеры – жители штата Харьян. После убийства Тета полиция Сикара была приведена в полную боевую готовность, операция прошла успешно, и теперь задержанные допрашиваются. Согласно имеющейся информации, из Дели в Сикар отправились высокопоставленные чиновники индийской полиции и следственная группа. Рохит Годара, заказавший убийство Раджу Тета, также организовал похищение Дипака Туну – одного из гангстеров, участвовавших в убийстве его родственника, известного певца и политика Муса Валы. Напомним, что инцидент произошел в штате Пенджаб в начале мая этого года. Индийскому спецназу удалось задержать Годару после нескольких дней поисков. При задержании у бандита были обнаружены пистолет-пулемет и ручные гранаты. В полиции отметили, что мужчина является членом банды Лоуренса Бишноя – той самой группировки, которая организовала убийство Муса Валы. Также стало известно, что сбежавший из тюрьмы Дипак готовился покинуть Индию по поддельному паспорту.