«Несокрушимый Бахмут»: город, где «горячее всего» видео
Начальник Бахмутской городской военной администрации Донецкой области Алексей Рева разместил в Fаcebook видео из города, в направлении которого несколько месяцев пытаются наступать российские военные.
"Несокрушимый наш Бахмут", – написал Рева. В ролике показаны разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего". Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Австрийский военный аналитик Том Купер в интервью украианским СМИ заявлял, что оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ могут годами сдерживать наступление россиян на этом направлении.